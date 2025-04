La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 16 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda mercoledì 16 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 16 aprile

Guzide in una scena di Tradimento

Sezai va a trovare Umit in ospedale e trova Guzide che dorme sul divano accanto a lui: Umit lo ringrazia dal profondo del cuore per aver mediato tra lui e sua sorella.

Al ristorante, Serra chiede a Behram se prima di andar via si possono scattare un selfie tutti insieme, e la situazione si fa ancor più tesa e imbarazzante; tornati a casa, sia Oylum che Tolga ripensano al loro incontro.

Guzide si reca da Sezai.

