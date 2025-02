La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 15 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della nuova serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda sabato 15 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 15 febbraio

Una scena di Tradimento

Mentre cammina per strada, Oylum viene quasi investita da un'auto. La ragazza comincia a discutere con l'uomo alla guida del veicolo, e il litigio sfocia in un'aggressione da parte dell'uomo che scende dalla propria auto e punta una pistola verso Oylum. Arriva in soccorso della ragazza Behram, un giovane che ha assistito alla scena, che disarma dalla mano dell'uomo e tranquillizza Oylum lasciandole il suo biglietto da visita per contattarlo in caso la ragazza decidesse di denunciare l'accaduto.

Sezai, parlando con un proprio collega, scopre che Tarik possiede un patrimonio nascosto di 20 milioni di dollari e decide di informare Güzide. La donna, sentendosi ancora una volta tradita dal marito, su suggerimento dell'amica Nazan, decide di assumere come avvocato Elmas Heves.

Oyku, triste e turbata da una lite tra i suoi genitori causata dalle ennesime bugie di Yesim, esce di casa e se ne va. Sua madre, già sconvolta per non essere riuscita a riconquistare la fiducia di Tarik, si accorge che bambina non c'è più e corre dalla polizia per denunciare la scomparsa: la polizia si attiva subito ma Tarik, convinto che sia l'ennesima messinscena della donna, ritira la denuncia.

Ancora in collera per l'accaduto, scopre poi che la famigerata e temibile Helmas Heves, assisterà sua moglie nella causa di divorzio. Si precipita nella libreria dove Guzide e Sezei stanno partecipando ad un'asta di libri usati per chiedere chiarimenti a Guzide, e durante l'alterco viene colpito da Sezai con una testata. Frustrato e furente, giura vendetta a tutti e due.

Ozan mostra ad Oylum i video che inchiodano Yesim e suo padre, lasciandola esterrefatta.

