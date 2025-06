Scopriamo perché Tradimento 2 non va in onda lunedì 2 giugno su Canale 5 e cosa sostituirà la soap turca

Lunedì 2 giugno Tradimento 2 non andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5. La serie turca con Vahide Perçin tornerà con un nuovo episodio martedì 3 giugno dalle 14:10 su Canale 5.

Scopriamo cosa andrà in onda al posto di Tradimento.

Cosa va in onda al posto di Tradimento 2

Nel pomeriggio di lunedì 2 giugno, andranno in onda due nuove puntate della soap Beautiful, dalle 13:45 alle 14:45. Dalle 14:45 verrà trasmesso l'appuntamento quotidiano con il reality L'Isola dei Famosi, un'occasione per seguire le vicende dei naufraghi vip alle prese con la lotta per la sopravvivenza su un'isola in Honduras. Mentre alle 15:00 andrà in onda una nuova puntata della serie turca The Family 2.

Tradimento 2 torna il 3 giugno

Ecco le anticipazioni della nuova puntata di Tradimento 2 in onda martedì 3 giugno:

Dopo aver ricevuto un'allarmante telefonata, Oylum corre all'ospedale di Izmit temendo di scoprire che Kahraman sia davvero deceduto. Invece, per fortuna, l'uomo sta bene e la ragazza lo abbraccia e scoppia in un pianto liberatorio tra le sue braccia.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE