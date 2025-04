La prossima puntata di Tradimento andrà in onda venerdì 4 aprile in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Ilknur in una scena di Tradimento

Una nuova puntata di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda in prima serata venerdì 4 aprile dalle 21.20 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento, le anticipazioni del 4 aprile in prima serata

Ilknur va da Tarik per chiedergli di perdonare Yesim per il suo brutto carattere. Gli chiede anche di far riavere Oyku a Yesim.

Tarik la insulta, le dà della bugiarda e la caccia in malo modo.

