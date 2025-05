L'Isola dei Famosi, perché non va in onda lunedì 19 maggio

L'Isola dei Famosi non va in onda lunedì 19 maggio. Scopriamo quando sarà trasmessa la nuova puntata del reality

S copriamo quando andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi, reality show condotto da Veronica Gentili, supportata dall'analisi di Simona Ventura nei panni di opinionista e di Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato dall'Honduras, dove i naufraghi continuano a mettersi a dura prova tra sfide, difficoltà, sorprese e le immancabili eliminazioni.

L'Isola dei Famosi, quando va in onda la nuova puntata

L'Isola dei Famosi non va in onda lunedì 19 maggio su Canale 5. Il prossimo appuntamento con il reality condotto da Veronica Gentili è per mercoledì 21 maggio in prima serata su Canale 5.

Cosa va in onda al posto de L'Isola dei Famosi

Nella prima serata di lunedì 19 maggio, Canale 5 propone la messa in onda dell'emozionante spettacolo de Il Volo dal titolo Tutti per uno - Viaggio nel tempo. Il trio italiano più famoso al mondo sarà al centro di tre serate evento tra musica e ricordi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE