Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Mustafa Uğurlu (Murat Tarık Yenersoy) e Asena Girişken (Yeşim Denizeren) in una scena di Tradimento

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 26 maggio all'1 giugno durante i prossimi episodi della seconda stagione di Tradimento, la serie televisiva turca di Canale 5.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.45 e il venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tradimento 2: le anticipazioni dal 26 maggio all'1 giugno

Umit e Ozan raccontano a Guzide che Tarik ha piazzato Gulsum nel suo studio legale per spiarla.

Il piccolo Can viene salvato grazie a una lavanda gastrica dopo aver ingerito per errore una pillola di Mualla. Oylum accusa la nonna di negligenza, intimandole di non avvicinarsi più al bambino.

Selin è furiosa: brucia i vestiti di Tolga e minaccia di incendiare casa.

Azra aiuta Selin a registrare e diffondere un’intervista in cui svela la relazione tra Oylum e Tolga.

Ozan propone a Oltan di iscrivere la sua azienda a un bando per un progetto edilizio innovativo. Oylum incontra Tolga e pone fine alla loro relazione, respingendo l’idea di una fuga insieme.

