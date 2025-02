La prossima puntata di Tradimento andrà in onda mercoledì 26 febbraio nel pomeriggio di Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Una nuova puntata di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda mercoledì 26 febbraio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento, le anticipazioni del 26 febbraio

Tolga scopre che Behram ha aiutato Oylum a scassinare casa di Yesim. Guzide è sconvolta per il racconto di Sezai e non sa cosa fare per aiutare il suo amico.

Dopo la morte di Burcu, Oltan inizia a sospettare un coinvolgimento di Yesim.

