Murat Ünalmış, l'attore turco 43enne, condivide sui social una speciale dedica alla moglie Albena İlieva (Nutiye Akar) in occasione del suo compleanno. Si tratta di un carosello di foto nelle quali i due sono ritratti insieme, in compagnia del figlio Selim. “Buon compleanno al senso della mia vita, compagna mia", è la dolce didascalia che accompagna gli scatti.

Murat Ünalmış, dal matrimonio alla nascita di Selim

Murat Ünalmış è diventato famoso per le sue parti in Terra amara e La rosa della vendetta. Lui e la moglie sono convolati a nozze a settembre 2023 e nel 2024 è nato il figlio Selim.

Ospite a Verissimo, l'attore aveva parlato della sua storia d'amore con la moglie, che in passato è stata un'ex giocatrice di basket. "Prima di sposarci siamo stati fidanzati per tre anni, ma non lo abbiamo reso pubblico. All'inizio eravamo due semplici amici, due persone che si stavano conoscendo. Tra noi è iniziata in questo modo", aveva raccontato in quell'occasione.