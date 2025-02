Grande Fratello, Stefania Orlando lascia momentaneamente la Casa

Stefania Orlando lascia momentaneamente la Casa del Grande Fratello. L'annuncio è arrivato attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini, spiegando che la concorrente si è momentaneamente assentata dal gioco "per motivi personali". Solo poche ore prima del comunicato, la conduttrice era stata protagonista di una puntata particolarmente intensa e ricca di emozioni. Durante il trentaquattresimo appuntamento del reality, in onda lunedì 24 febbraio in prima serata su Canale 5, Stefania Orlando era tornata a parlare dell'ex marito Simone Gianlorenzi, con il quale è ancora molto legata. "Simone è stato l'uomo più importante della mia vita e continua a esserlo. Per me ha rappresentato un marito, un amante, un padre, un figlio - Aveva raccontato in Mistery -. Ci siamo ritrovati qualche mese fa, come amici. Anche se fa strano dirlo". Quindi, Stefania Orlando si era soffermata sul difficile periodo vissuto dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip nel 2020: "Uscita dalla Casa, sono stata per molti mesi intrattabile, ho dato Simone per scontato. Non riuscivo a ritrovare un equilibrio dopo il GF, quando poi sono tornata a essere quella di sempre era lui ad essersi allontanato". Infine aveva aggiunto: "Come Simone non credo ne fabbrichino ancora".

Le emozioni nel corso della puntata non erano terminate qui, perché il verdetto del televoto ha visto l'eliminazione di Iago Garcia, con il quale Stefania aveva trovato un'intesa particolare. Nonostante l'evidente sintonia, però, tra i due era recentemente emersa anche una differenza di vedute, con l'attore che non ha mai nascosto il desiderio di poter costruire una famiglia, mentre la conduttrice sembra alla ricerca di un compagno di vita. "Non mi sento libera di affrontare un nuovo rapporto perché sono ancora legata al mio ex marito, seppur in un'altra forma. Devo capire", aveva spiegato Stefania Orlando durante un confessionale.

