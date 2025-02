L'elezione della prima finalista donna, confronti, sorprese, un'eliminazione e le consuete nomination: la trentaquattresima puntata del reality è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Lunedì 24 febbraio è andata in onda su Canale 5 la trentaquattresima puntata del Grande Fratello. Tra sorprese, confronti e colpi di scena, dal televoto flash della serata è emersa la prima finalista donna, che va così ad aggiungersi a Lorenzo Spolverato. La puntata si apre sul "dissing" tra Shaila Gatta ed Helena Prestes, con l'ex velina di Striscia la Notizia che ha interpretato una canzone contro la modella brasiliana, con la quale i rapporti non sono mai stati ottimi. Nonostante l'intesa con Iago Garcia, Stefania Orlando si è invece emozionata nel ricordare l'ex marito Simone, definito "l'uomo più importante della mia vita": "Per me ha rappresentato un marito, un amante, un padre, un figlio. Ci siamo ritrovati qualche mese fa, come amici. Anche se fa strano dirlo". Toccanti sorprese hanno invece riguardato Tommaso Franchi e Maria Teresa Ruta. Se il concorrente toscano ha potuto collegarsi con la nonna Albamaria - alla quale è da sempre molto legato -, la conduttrice ha riabbracciato la primogenita Guenda Goria.

Infine i verdetti della serata: dopo le nomination della scorsa puntata, Iago Garcia deve abbandonare la Casa del Grande Fratello in maniera definitiva, mentre Helena Prestes, Amanda Lecciso, Stefania Orlando e Jessica Morlacchi si misurano in un televoto flash volto a eleggere la prima finalista donna. La più votata è Jessica, che va così ad aggiungersi a Lorenzo Spolverato per la corsa verso la vittoria finale. Infine le consuete nomination, che questa volta vedono al televoto Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma. Chi verrà salvato dal pubblico?

