Lunedì 24 febbraio nuovo appuntamento con il Grande Fratello, giunto alla trentaquattresima puntata. Ecco cos'è successo durante la diretta di Canale 5.

Shaila Gatta, la canzone contro Helena Prestes

La serata si apre con il "dissing" tra Shaila ed Helena. L'ex velina ha composto una canzone sfottò indirizzata alla modella brasiliana, attraverso la quale non gliele manda a dire. Al fianco di Shaila, in questa composizione musicale, anche Zeudi Di Palma, alla quale Helena era molto legata nelle scorse settimane ma dalla quale ultimamente ha preso le distanze.

Stefania Orlando ricorda l'ex Simone

Dopo la messa in onda di una clip che la mostrava sempre più vicino a Iago García, Stefania Orlando si emoziona nel parlare del suo ex Simone. "Simone è stato l'uomo più importante della mia vita e continua a essere l'uomo più importante per me. Per me ha rappresentato un marito, un amante, un padre, un figlio. Ci siamo ritrovati qualche mese fa, come amici. Anche se fa strano dirlo".

Iago García è l'eliminato della puntata

Alfonso Signorini annuncia l'esito del televoto che vedeva in nomination Chiara Cainelli, Mattia Fumagalli, Giglio, Iago García e Shaila Gatta. Iago è l'eliminato della serata che commenta così la decisione del pubblico: "Grazie a tutti, vi voglio bene Italia, è sempre un piacere".

Tommaso Franchi si emoziona in collegamento con la nonna Albamaria

Nel corso della diretta Tommaso Franchi è protagonista di un momento molto toccante. Si tratta del video collegamento in diretta con l'amata nonna Albamaria, al quale il concorrente è molto legato. Sulla storia d'amore tra il nipote e Mariavittoria, la signora commenta: "Sono un po' gelosa perché Tommy è mio, però se lui è contento sono felice per lui".

Maria Teresa Ruta, la sorpresa della figlia Guenda Goria

Maria Teresa Ruta riabbraccia la primogenita Guenda Goria che dedica alla madre parole di affetto e stima: " Apprezzo moltissimo che tu sia tornata qui, al Grande Fratello, anche superando molti dispiaceri che avevi avuto, dimostrando a tutti che c'è sempre una seconda possibilità. Sei una mamma straordinaria".

Jessica Morlacchi è la seconda finalista di questa edizione

Helena, Amanda, Stefania e Jessica si contendono il titolo di prima finalista donna di questa edizione attraverso un televoto flash. In un testa a testa con Helena Prestes ha la meglio Jessica Morlacchi, che va ad aggiungersi a Lorenzo Spolverato, eletto primo finalista due settimane fa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE