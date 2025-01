Una nuova puntata di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda sabato 25 gennaio dalle 14.45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento, le anticipazioni del 25 gennaio

Guzide decide di divorziare con l'intento di ridurre Tarik alla rovina finanziaria e di ristabilire la propria dignità, rivedenicando giustizia per il dolore subito. Tarik, colto alla sprovvista dalla sua decisione, cerca di negoziare, ma Guzide è implacabile e rifiuta qualsiasi compromesso, decisa ormai a portarlo in tribunale.

Yesim si ritrova invischiata in un pericoloso ricatto: un video compromettente, che la vede discutere con il rapinatore, è in mano a un ricattatore che la minaccia di inviare il filmato a Tarik se non pagherà una grossa somma di denaro. Dietro il misterioso ricattatore si nasconde in realtà l'amica Burcu.

