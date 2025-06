La nuova puntata della serie La notte nel cuore, andata in onda domenica 22 giugno, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda domenica 22 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 22 giugno de La notte nel cuore.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte ne cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nuh (Aras Aydin) e Sevilay (Leyla Tanlar) ne La notte nel cuore

La notte nel cuore: la trama del 22 giugno

Nihayet, preoccupata per il futuro della sua famiglia, decide di mettere su un piano per neutralizzare Nuh e Melek: finge di aver appena scoperto il segreto sui due figli di Sumru e rivela ai nipoti il passato nascosto della madre.

Hikmet si confronta con il nuovo proprietario della casa di famiglia, Tahsin, che sembra nascondere qualcosa.

Cihan e Sevilay accettano di sposarsi, ma con l'intento segreto di divorziare presto.

Nihayet tenta di riconciliarsi con i nipoti, regalando a Melek un suo vecchio anello, e lasciando a Sumru il compito di raccontare tutta la verità.

Nuh viene arrestato con l'accusa di omicidio, sconvolgendo Melek, che si batte per dimostrarne l'innocenza.

Nihayet sembra essere la mente dietro l'arresto di Nuh. Cihan, segretamente innamorato di Melek, le offre il suo aiuto e assume un avvocato per difendere Nuh.

Harika si ferisce in un incidente domestico, mentre Sumru e sua madre Nihayet discutono sul destino dei due gemelli.

La notte nel cuore va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

