Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da martedì 24 giugno in streaming su Mediaset Infinity, Mehmetcan non ricorda il rapimento. Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 24 giugno

Pars in una scena di Segreti di famiglia 2

Pars è sempre più sconvolto dalla perdita di Neva, ma non è disposto a farsi da parte per cercare di riprendersi dal suo dolore.

Decide di convocare i giornalisti per una conferenza stampa e, durante il discorso, lancia una sfida all'assassino.

