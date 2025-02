La prossima puntata di Tradimento andrà in onda sabato 22 febbraio nel pomeriggio di Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Guzide in una scena di Tradimento

Una nuova puntata di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda sabato 22 febbraio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento, le anticipazioni del 22 febbraio

Tarik chiede a Guzide di far annullare l'ingiunzione messa sul terreno di un suo cliente, ma lei si rifiuta. Dopo averla minacciata, Tarik prende in mano la situazione e la denuncia per la decisione di parte presa nel processo tra la compagnia di Oltan e i finanziatori.

