Whitney Purvis, diventata nota con il programma "16 anni e incinta", ha annunciato la scomparsa del figlio di 16 anni: "Il mio bambino se n’è andato e non so cosa fare di me stessa"

Lutto per Whitney Purvis. Diventata nota con il programma 16 anni e incinta, Whitney ha annunciato sui social la scomparsa del suo primogenito Weston di 16 anni.

"È così difficile scrivere queste parole. Il mio bellissimo figlio, Weston, è venuto a mancare. Aveva solo 16 anni. La vita è così crudele e ingiusta. Non riesco proprio a capire. Oh, il mio bambino se n’è andato e non so cosa fare di me stessa", ha scritto in un post su Facebook.

"Era così perfetto. Questo è davvero il mio peggior incubo che si avvera. Come si va avanti nella vita dopo aver perso un figlio? Sono incredula, non può essere vero. Non voglio che sia reale. Farei qualsiasi cosa pur di poterlo tenere ancora tra le braccia. Le parole non riescono a descrivere il dolore che provo", ha aggiunto Whitney Purvis che ha dato alla luce il figlio Weston Jr. nel 2009 insieme all'allora compagno Weston Gosa, come documentato proprio dal programma 16 anni e incinta. Nel 2014 la coppia ha accolto il secondogenito River. In seguito però Weston Gosa e Whitney Purvis si sono separati.

Whitney Purvis non ha aggiunto altro sulle cause della morte, ma secondo quanto dichiarato da Amy Gosa, moglie del padre del ragazzo, Weston sarebbe deceduto nel sonno. "Ci siamo alzati questa mattina verso le 7 e abbiamo cercato di svegliarlo, non respirava, abbiamo tentato la rianimazione cardiopolmonare e chiamato l'ambulanza. Anche i paramedici ci hanno provato e lo hanno portato all'ospedale dove è stato dichiarato morto", ha scritto Amy Gosa su Facebook, aggiungendo che il ragazzo "a veva diversi problemi di salute oltre al diabete".

Weston Jr. viveva infatti con il padre e la compagna dopo che sua madre, Whitney Purvis, ha perso la custodia dei due figli avuti con Weston Gosa. Secondo quanto riportano i media americani, Whitney Purvis è stata anche arrestata in passato per non aver pagato gli alimenti ai figli. Nel 2023 Whitney Purvis è diventata mamma per la terza volta con la nascita di Collin Adonis.