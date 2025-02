Una nuova puntata di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda martedì 18 febbraio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento, le anticipazioni del 18 febbraio

Oylum va a trovare Ozan in carcere e si preoccupa molto vedendo le ferite che ha riportato il fratello in seguito alla rissa. Lui la tranquillizza e i due decidono di lavorare per far sì che la loro madre non debba più subire dispiaceri a causa loro.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE