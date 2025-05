La nuova puntata di Tradimento, andata in onda in prima serata il 9 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda in prima serata venerdì 9 maggio su Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento in prima serata, la trama del 9 maggio

Ipek, Azra e Serra mettono in atto un piano contro Guzide, grazie all'aiuto di Bilal, un amico attore di Serra.

Il ragazzo si reca allo studio dell'avvocato e le chiede aiuto per una causa legata a una grossa eredità e le racconta che il giudice Gazanfer e il cancelliere gli hanno chiesto una tangente di due milioni di dollari. Guzide casca nel tranello e tutta la conversazione viene registrata.

Ipek, Serra e Azra fanno manipolare da un tecnico del suono l'audio della registrazione del colloquio tra Guzide e Bilal, rimontandolo affinché sembri che Guzide abbia chiesto due tangenti.

La registrazione viene data da Asra al suo amico Rustu che lavora per un giornale online con l'intenzione di creare un nuovo scandalo e distruggere definitivamente la reputazione della donna.

Kahraman va a cena da Guzide insieme a Oylum e Can, nonostante Mualla sia contraria. Durante la cena, senza preavviso arriva Tolga a portare dei documenti a Guzide.

Yesim affitta una cassetta di sicurezza nell'ufficio postale e nasconde al suo interno una chiavetta contenente il video in cui Tarik uccide Korkmaz. Poi si reca da Guzide e le consegna il numero della chiave per aprire la cassetta, facendosi promettere che la aprirà solo e soltanto qualora le succedesse qualcosa.

Yesim comunica a Tarik di essere a conoscenza dell'omicidio da lui commesso. Lui tenta di ucciderla, ma Yesim lo avvisa che, qualora le succedesse qualcosa, rischierebbe di essere denunciato alla polizia.

Kahraman visiona il video di Celal e scopre che la donna che ha visto il sicario di Behram prima che questi venisse colpito è Oylum.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE