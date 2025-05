I momenti più importanti degli episodi della serie turca Tradimento andati in onda il 9 maggio in prima serata su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Nei nuovi episodi della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda in prima serata venerdì 9 maggio su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Yesim prova a mettere in guardia Guzide su Azra.

Il piano di Ipek contro Guzide coinvolge Bilal, un amico attore di Serra. Ipek fa manipolare l'audio della registrazione tra Guzide e Bilal.

Prima di andare da Guzide, Kahraman ha un'accesa lite con Mualla. Durante la cena, Tolga si presenta a casa di Guzide.

La registrazione di Guzide viene data da Asra a un suo amico giornalista e crea uno scandalo per distruggere la reputazione della donna.

Yesim affitta una casetta di sicurezza dove nasconde una pennetta contenente il video dell'omicidio di Tarik. Yesim si reca da Guzide chiedendole di aprire la cassetta se le dovesse succedere qualcosa.

Yesim comunica a Tarik di avere un video che mostra l'omicidio di Korkmaz e Tarik tenta di ucciderla.

Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

