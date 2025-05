Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 3 al 9 maggio su Rete 4, Catalina condivide con suo padre la sua intenzione di riprendersi l'attività delle marmellate, e Alonso accetta di prenderla in considerazione. Jana mostra a Maria il vestito da sposa che le ha regalato Manuel e Maria le dice che se vuole sposarsi deve dire tutta la verità non solo a Manuel, ma anche a Curro. Alonso chiede a Lorenzo un ragguaglio sull'attività delle marmellate, avendo come obiettivo quello di restituirne il controllo alla figlia. Dopo essersi sentita sminuita da Teresa in presenza di Cruz, Petra accusa la ragazza di non essere mai stata realmente innamorata di Feliciano, essendosi risposata così presto. Jana rivela a Manuel che si chiama Mariana e che l'uomo che uccise Dolores e rapì il piccolo Curro appartiene a La Promessa. La prova sarebbe l'anello, visto da Jana in quel frangente, e lasciato in eredita' a Manuel. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE