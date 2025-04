Le prossime puntate di Tradimento andranno in onda giovedì 17 aprile su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Una scena di Tradimento

Una nuova puntata di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda giovedì 17 aprile dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento, le anticipazioni del 17 aprile

Sezai, vedendo la foto con Tarik, si dice pronto a farsi da parte se Guzide vuole tornare col marito, ma lei chiarisce che la separazione è dovuta solo all'impossibilità di perdonarlo, non a un altro uomo.

Intanto Ozan convince Fatih che Tolga non è adatto a Selin, portandolo a farle annullare le nozze, mentre lui e Zelis si sposano in segreto con Zeyn come unico testimone.

