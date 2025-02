La prossima puntata di Tradimento andrà in onda domenica 16 febbraio in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Una scena di Tradimento

Una nuova puntata di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda domenica 16 febbraio dalle 21:20 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento, le anticipazioni del 16 febbraio

Oylum e Tolga vanno a cena da Oltan sulla sua barca, dove vengono accolti con gioia. Oylum racconta a Oltan di essere stata minacciata con una pistola e Oltan la convince a sporgere denuncia.

Oylum prova a telefonare all'uomo che possiede la registrazione dell'accaduto ma lui non risponde. Behram, in realtà, è a cena nella barca vicina a quella di Oltan, sente tutta la conversazione e non risponde volutamente al cellulare.

