La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda venerdì 30 maggio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 30 maggio

Ozan chiede aiuto a Oltan per iscrivere la sua società a un bando di finanziamento per poter presentare un suo progetto che prevede l'uso di titanio nelle fondamenta degli edifici. Oylum incontra Tolga e infrange tutti i suoi sogni di una fuga romantica, dicendogli che non dovranno più vedersi.

Dopo la diffusione della video intervista di Selin, Tolga è furibondo e va dalla ragazza per discutere. Dopo un'accesa lite, Selin medita vendetta.

