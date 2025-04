Le prossime puntate di Tradimento andranno in onda domenica 13 aprile su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Due nuove puntate di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andranno in onda domenica 13 aprile dalle 14:30 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento, le anticipazioni del 13 aprile

Dopo aver visto alcune foto compromettenti di Yesim, Tarik decide di richiedere un ordine restrittivo che impedisca alla donna di avvicinarsi a Oyku.

Yesim escogita un piano per portare via la figlia da casa di Tarik, ma l'uomo arriva insieme alla polizia e fa portare la donna in centrale.

