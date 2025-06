La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda l'8 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 8 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata dell'8 giugno

Sezai porta Guzide lontano dal caos cittadino in un ristorante immerso nel verde e qui le chiede di sposarlo.

Yesim riesce a identificare chi ha cercato di investire Guzide e telefona subito a Sezai. Sezai rimprovera la figlia per il tentato omicidio di Guzide, mentre Ipek lo accusa di non aver mai veramente amato sua madre e gli rivela di essere tornata dal Canada soltanto per vendicarla.

Nel frattempo, la ragazza si rivolge a Tarik per cercare di allontanare Guzide da suo padre.

Numan ha un'emorragia cerebrale e Sezai va a trovarlo, mentre Guzide comunica alla famiglia e a Nazan del matrimonio tra lei e Sezai.

Ozan inizierà a lavorare nella società dei Dicleli, nonostante Guzide non sia d'accordo.

Selin e Tolga riescono a prendere in affidamento la bambina e la presentano a Oltan. Oltan e Ipek partono da soli per un viaggio di lavoro.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE