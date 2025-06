La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 6 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda venerdì 6 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 6 giugno

Guzide, rientrata dalla cena, si sfoga con Ozan su quanto accaduto con Ipek evidenziando il suo dispiacere. Ozan la consola.

Sezai torna a casa e trova Ipek in una crisi di pianto, intenta a fare la valigia. La figlia dice di volersene andare perché ha capito di non essere benvoluta. Sezai cerca di calmarla e la invita a restare.

Oylum arriva all'ospedale di Izmit temendo di scoprire che Kahraman sia davvero deceduto. Invece, Kahraman sta bene e la ragazza, sollevata, lo abbraccia e scoppia a piangere tra le sue braccia.

