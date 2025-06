La nuova puntata di Tradimento, andata in onda in prima serata il 6 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda in prima serata venerdì 6 giugno su Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento in prima serata, la trama del 6 giugno

Oylum vede un video che ritrae Tolga, visibilmente ubriaco, in compagnia di alcune donne.

Nazan va a parlare con Guzide a proposito dei sentimenti di Kahraman per Oylum.

Dopo aver cacciato via Serra e Azra, beccate a commentare il video di Tolga, Oltan chiede a Selin di aiutarlo a far tornare in sé Tolga. Yesim svela a Tarik che, in realtà, non è mai stato veramente arrestato: era tutta una messinscena. Kahraman chiede a Oylum di sposarlo e la ragazza accetta. Tolga, consapevole che il suo amore per Oylum è senza speranza, chiede perdono a Selin e torna a casa da sua moglie, con il proposito di essere un marito migliore. Il ragazzo assicura anche a suo padre di voler cambiare il suo atteggiamento e sembra genuinamente pentito. Azra torna a vivere a casa di Tarik con Yesim e Oyku per badare alla bambina. Durante una colazione in compagnia, la famiglia di Guzide scopre che Guzide ha rischiato di morire.

