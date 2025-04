La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 20 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 20 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 20 aprile

Zekai ricatta Zelis accusandola di aver rubato un diamante della collana che doveva portare in Asia e la costringe ad avere un rapporto intimo nell'hotel di Behram. Quest'ultimo si insospettisce e, pensando che Zelis sia una escort, registra una conversazione di Zekai che svela l'accaduto.

Due giorni prima dell'incidente, Behram affronta Zelis e le concede tre giorni per raccontare tutto ad Ozan. Behram riceve delle foto riguardanti un incontro tra Oylum e Tolga, e decide di farla pagare a quest'ultimo. Allora invia degli uomini a Tolga e che gli ordinano di non avvicinarsi più alla ragazza. Tolga decide di non dire niente sul pestaggio a Oltan, ma quest'ultimo capisce subito che Behram è coinvolto.

Dopo l'incidente di Oylum e la sparatoria a Behram, Mualla convoca alcuni dipendenti dell'hotel per comunicare loro che fino a quando Behram non si sarà risvegliato, Kahraman si occuperà degli affari dei Dicleli.

Mentre le famiglie Yenersoy e Kasifoglu sono in sala d'attesa, Oylum ha delle complicazioni e ha bisogno di una trasfusione di sangue. Il dottore chiama Umit e Tarik per analizzare il loro sangue. Dai risultati delle analisi sembra che Tarik non sia il vero padre di Oylum.

Tarik, infuriato, accusa Guzide e Sezai, poi sbatte la testa e sviene.

Oylum si risveglia in ospedale e non trova più suo figlio Can. Si accende una discussione fra Umit e Mualla in cui l'uomo la accusa di aver rapito il bambino.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE