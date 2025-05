La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 14 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda mercoledì 14 maggio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 14 maggio

Guzide, ansiosa di scoprire la verità, parte con Sezai per Ankara e incontra quello che potrebbe essere il figlio biologico, Hakan.

Oylum, dopo le pressioni di Kahraman e Nazan, accetta malvolentieri di partecipare alla riunione della famiglia Dicleli a Diyarbakir.

