https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/content_F313560401002704

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda sabato 10 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 10 maggio

Kahraman mostra a Nazan il video di Oylum che consegna una busta all'uomo che ha sparato a Behram: Nazan é interdetta e non vuole credere che sia stata lei il mandante. Oylum decide di aspettare a chiedere il divorzio, perché pensa che Mualla stia per staccare la spina a Behram. Yesim, che continua a ricattare Tarik, lo convince a escludere Zelis dalla società. Sezai si presenta sotto casa di Tarik con due uomini che prendono a sprangate la sua auto e gli intima di lasciare in pace Guzide, una volta per tutte. Selin non sente più la sua bambina muoversi e, preoccupata che possa perderla, telefona a suo suocero per farsi portare in ospedale. Lì scopre che la sua bambina è morta. Tarik confessa a Ozan che Yesim ha un video di lui che spara a un uomo: finché non riuscirà a eliminare quel video, dovrà assecondare le richieste della donna e chiede al figlio di non dire nulla a Zelis.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE