I momenti più importanti degli episodi della serie turca Tradimento andati in onda il 2 maggio in prima serata su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Nei nuovi episodi della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda in prima serata venerdì 2 maggio su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Oylum tenta di sparare a Mualla, minacciando di ucciderla se non le ridarà suo figlio Can. Quando Guzide, Tarik e la polizia sopraggiungono, Oylum decide di restare a casa di Mualla per poter vivere con Can. Nel frattempo, dopo aver scoperto la verità sul rapimento di Can, Guzide affronta Zelis accusandola di aver collaborato con Mualla. Saputi i retroscena del matrimonio di Behram e Oylum, Tolga va da Oylum per convincerla a tornare a casa con lui.

Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

