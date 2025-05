La nuova puntata di Tradimento, andata in onda in prima serata il 16 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda in prima serata venerdì 16 maggio su Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento in prima serata, la trama del 16 maggio

Mualla affronta Oylum, mostrandole il video che la ritrae mentre consegna una busta di soldi all'assassino di Behram. Oylum afferma di non conoscere l'uomo e rivela a Mualla che è stato Ozan a dirle di incontrarlo. In realtà, Ozan scopre che a mandare il messaggio a Oylum era stata Zelis dal suo cellulare, per incastrarli al posto suo. Furiosa, Mualla cerca Zelis, senza sapere che la ragazza si nasconde proprio a casa sua, nella camera della madre Ilknur. Quando Ilknur scopre che la figlia è colpevole, chiede aiuto a Tarik per far fuggire Zelis dal Paese. Tarik, ricattato da Ilknur, paga due uomini per condurre clandestinamente Zelis in Grecia e farle avere dei documenti falsi. Intanto, Azra decide di scrivere un nuovo articolo raccontando la verità su chi ha sparato a Behram, con l'obiettivo di infangare Guzide. Tolga e Selin si recano da Ebru, una finta dottoressa pagata da Oltan per non far scoprire al ragazzo che la figlia è morta. Numan scrive una lettera a Guzide perché vuole informarla del comportamento ambiguo di Ipek. Di notte Zelis decide di scappare dalla casa di Mualla ma viene scoperta. Con la pistola rubata a Ensar, per sbaglio spara a sua madre Ilknur che era intervenuta per salvare Mualla.

