26 settembre 2025

Tradimento 2, le anticipazioni del 3 ottobre

La prossima puntata della seconda stagione di Tradimento andrà in onda venerdì 3 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Ercan Kesal (Sezai) e Vahide Percin (Guzide Yenersoy) in una scena di Tradimento 2
La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda venerdì 3 ottobre in prima serata su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento 2, le anticipazioni del 3 ottobre

Kadriye rivela a Guzide la sua relazione con Tahir Dicleli e il passato con Sezai. Kahraman annuncia a Mualla che vuole cambiare cognome in Dicleli per diventare capofamiglia.

Oylum visita la tomba del padre e assiste al litigio tra Ilgin e Guzide: Ilgin vuole diseredare Dundar, non considerandolo figlio biologico dei Terzioglu.

