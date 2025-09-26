Tradimento 2, le anticipazioni del 3 ottobre
La prossima puntata della seconda stagione di Tradimento andrà in onda venerdì 3 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda venerdì 3 ottobre in prima serata su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Tradimento 2, le anticipazioni del 3 ottobre
Kadriye rivela a Guzide la sua relazione con Tahir Dicleli e il passato con Sezai. Kahraman annuncia a Mualla che vuole cambiare cognome in Dicleli per diventare capofamiglia.
Oylum visita la tomba del padre e assiste al litigio tra Ilgin e Guzide: Ilgin vuole diseredare Dundar, non considerandolo figlio biologico dei Terzioglu.
Tra film-concerto, biopic e documentario, l'autunno 2025 porta nelle sale italiane tre appuntamenti imperdibili: Queen. Rock Montreal in 4K, Springsteen – Liberami dal nulla e Piero Pelù – Rumore Dentro
Venerdì26 settembre, in prima serata su Italia 1, va in onda il film Jurassic World - Il dominio
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
