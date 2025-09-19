Mediaset Infinity logo
Tradimento
Tradimento
SERIE TV
20 settembre 2025

Tradimento 2, le anticipazioni del 26 settembre

La prossima puntata della seconda stagione di Tradimento andrà in onda venerdì 26 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Sezai (Ercan Kesal) in una scena di Tradimento
Sezai (Ercan Kesal) in una scena di Tradimento

La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda venerdì 26 settembre in prima serata su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento 2, le anticipazioni del 26 settembre

Guzide affronta Sezai e gli dice di aver scoperto che Kadriye è la madre di Kahraman.

Selin, alla notizia della morte di sua sorella, mette a soqquadro la cella del carcere e viene portata in una clinica psichiatrica.

Kadriye si presenta in hotel per incontrare Kahraman.

