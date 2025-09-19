Tradimento 2, le anticipazioni del 26 settembre
La prossima puntata della seconda stagione di Tradimento andrà in onda venerdì 26 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda venerdì 26 settembre in prima serata su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Tradimento 2, le anticipazioni del 26 settembre
Guzide affronta Sezai e gli dice di aver scoperto che Kadriye è la madre di Kahraman.
Selin, alla notizia della morte di sua sorella, mette a soqquadro la cella del carcere e viene portata in una clinica psichiatrica.
Kadriye si presenta in hotel per incontrare Kahraman.
Leggi anche
SERIE TV
I momenti più importanti degli episodi in onda il 20 settembre della serie turca Innocence
I momenti più importanti degli episodi in onda il 20 settembre della serie turca Innocence
SERIE TV
La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 19 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 19 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
SERIE TV
I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 19 settembre
I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 19 settembre