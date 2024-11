Prosegue il successo di This is me, leader assoluto della serata con 2.928.000 spettatori totali e il 21.15% di share

Prosegue il successo di This is me, leader assoluto della serata con 2.928.000 spettatori totali e il 21.15% di share, che sale al 23.19% sul target commerciale e raggiunge il 28% tra i 15-34enni.

Il secondo appuntamento con lo show condotto da Silvia Toffanin, prodotto da Fascino Pgt, che celebra e racconta i grandi talenti nati ad Amici in 24 edizioni, ha toccato picchi di oltre 4.100.000 spettatori.

Ottimo riscontro sul fronte social: #thisisme ha conquistato il podio degli argomenti più commentati della serata.

Tra gli ospiti della seconda puntata di This is me: Alessandra Amoroso, Annalisa, Giulia Stabile e tanti altri. Nel video qui sopra potete vedere la seconda puntata in streaming su Mediaset Infinity.