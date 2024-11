Alessandra Amoroso ripensa al suo percorso ad Amici: "Non me lo sono goduto, ho passato dei momenti difficili"

Alessandra Amoroso rivive a This Is Me il suo percorso ad Amici, a cui ha partecipato nel 2009. "Quando guardavo Amici da casa, mi chiedevo: 'Ma questi che si piangono? Stanno vivendo il sogno della vita. Quando sono entrata nella scuola, volevo chiedere scusa a tutti", afferma la cantante, 38 anni.

Durante il suo percorso, Alessandra Amoroso ha pensato più volte di abbandonare la scuola, fino ad arrivare a progettare una vera e propria fuga, andando a dormire vestita per scappare l'indomani. Ripensando al suo percorso: "Avevo questo elettrocardiogramma di emozioni: andavo al picco massimo e poi negli abissi. Era tutto nuovo, tutto grande, tutto difficile".

Ai ragazzi che le chiedono consiglio, dice: "La scuola non l'ho vissuta benissimo, non me la sono goduta, Ero in lotta con me stessa. Oggi dico: non fate come me perché dopo 16 anni posso dire che è stata l'esperienza che mi ha cambiato la vita".