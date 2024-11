Giulia Stabile in lacrime per la sorpresa dei suoi colleghi ballerini: "Ti vogliamo bene"

La ballerina ha ricevuto a "This Is Me" una toccante sorpresa da parte del corpo di ballo di Amici

Giulia Stabile si è commossa a This Is Me davanti alla sorpresa dei suoi colleghi. Il corpo di ballo di Amici ha eseguito una coreografia per lei sulle note di Eppure Sentire (Un Senso Di Te) di Elisa , dedicando, poi, alla ballerina le parole: "Ti vogliamo bene, Giulia".

A This Is Me Giulia Stabile, 22 anni, ha rivissuto anche il suo percorso ad Amici. Se nella scuola, la ballerina aveva manifestato interesse per il ballerino Sebastian, parlando del loro rapporto oggi Giulia assicura: "Siamo come fratelli".