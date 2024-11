Annalisa dopo Amici: "Non sono cambiata, oggi sono solo più libera"

Annalisa rivive a This Is Me il suo percorso ad Amici, a cui ha partecipato nel 2011: "Le critiche mi sono servite, così come mi servono oggi. Amici è stato un percorso che davvero porto ogni giorno in quello che faccio".

Pensando a se stessa oggi: "Nel profondo non penso di essere cambiata, sono cresciuta. Oggi sono più consapevole, più libera. All'epoca pensavo di non essere capace di parlare bene, poi negli anni ho capito che si può anche sbagliare".

Sicuramente la passione per la musica non è cambiata per Annalisa: "Ho studiato tanto, ma senza fatica perché la musica era una necessità per me. E continua a esserlo".