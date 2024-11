Isobel Kinnear: "Sono single"

La ballerina di Amici rivela a "This Is Me" di essere single

Isobel Kinnear rivela a This Is Me di essere single. "In questo momento non cerco un fidanzato, sto lavorando su me stessa, mi sto concentrando su di me", afferma la ballerina. E poi aggiunge: "Però se dovesse arrivare non sarei triste".

Nella scuola di Amici, Isobel Kinnear aveva trovato l'amore. La ballerina si era avvicinata infatti al cantante Cricca con cui la conoscenza si era approfondita fuori dal talent show. Ma la loro storia era poi naufragata, come aveva confermato Cricca sui social.