Cricca e Isobel si sono lasciati. A confermarlo è lo stesso cantante sui social.

Cricca si trova in Togo, nell'Africa Occidentale, dove aveva raggiunto sua mamma, che però sta per tornare in Italia. "Sarei dovuto rientrare anche io, ma non sono ancora pronto e penso di non avere ancora lavorato abbastanza su di me. Quindi resterò in Togo", spiega Cricca, i cui genitori - che sono operatori umanitari - si sono conosciuti proprio in Africa.

"Sono partito senza alcuna aspettativa, con la voglia di scoprire il mondo e me stesso", afferma il cantante di Amici nelle storie su Instagram.

E aggiunge: "Succede a tutti di avere momenti no e la vita che mi sono scelto probabilmente non era quella che mi aspettavo [...]. Non so perché sono partito, ma so che ne avevo bisogno".

Cricca arriva quindi a parlare della relazione con Isobel: "Non so se sia per la rottura con Isobel, ma so che mi ha fatto, e continua a farmi, male. Non so se riuscirò a reggere il mondo della musica e della fama, ma so che lo amo. Non so...".

"So che è arrivato il momento di smettere di pensare e iniziare a vivere", conclude il cantante.

Cricca e Isobel, la storia d'amore

Dopo essersi conosciuti durante la scorsa edizione di Amici, Cricca e Isobel si erano lasciati, ma erano tornati insieme nell'agosto 2023.

Ospiti a Verissimo lo scorso novembre, la ballerina e il cantante avevano parlato della loro storia.

Cricca aveva svelato come era riuscito a riconquistare Isobel, dopo il programma: "Mi ha aiutato sua mamma. Quando sono uscito da Amici, ho scritto su Instagram alla mamma di Isobel. Sua mamma mi ha convinto a parlarle, così ho trovato il coraggio e abbiamo deciso di riprovarci".