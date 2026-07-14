Max Giusti non si nasconde: "Sono un po'... si vede? Sono molto emozionato". Il conduttore dedica poi un pensiero al suo predecessore alla guida del programma: "Voglio ringraziarvi per essere qua, voglio ringraziare Gerry Scotti che è stato il primo a credere in questo formato e portarlo qui in Italia, a Canale 5".

Giusti anticipa quindi le novità di questa edizione: "Inizia proprio questa sera una nuova serie con un nuovo finale che vi terrà incollati al televisore fino all'ultimo istante, perché con questa nuova edizione a The Wall si decide tutto solo all'ultimo tiro".

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