Al via, da lunedì 13 luglio nel preserale di Canale 5, The Wall, uno dei format più spettacolari della tv. Alla conduzione, per la prima volta, c'è Max Giusti, che accoglie il pubblico ed entra subito nel vivo del programma: "Buonasera e benvenuti a questa prima puntata della nuova serie di The Wall, il gioco del muro". Il game show, portato al successo da Gerry Scotti, terrà compagnia ai telespettatori per tutta l’estate, sette giorni su sette.
Max Giusti non si nasconde: "Sono un po'... si vede? Sono molto emozionato". Il conduttore dedica poi un pensiero al suo predecessore alla guida del programma: "Voglio ringraziarvi per essere qua, voglio ringraziare Gerry Scotti che è stato il primo a credere in questo formato e portarlo qui in Italia, a Canale 5".
Giusti anticipa quindi le novità di questa edizione: "Inizia proprio questa sera una nuova serie con un nuovo finale che vi terrà incollati al televisore fino all'ultimo istante, perché con questa nuova edizione a The Wall si decide tutto solo all'ultimo tiro".
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