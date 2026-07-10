The Wall torna con Max Giusti dal 13 luglio su Canale 5

In studio, di fronte a loro, l’iconico muro deciderà il loro destino, nel bene e nel male. Da sette posizioni diverse, collocate sulla cima del muro, vengono lanciate delle sfere luminose che possono prendere direzioni imprevedibili come in una sorta di flipper gigante. Ogni sfera può cadere in una delle 15 caselle alla base del muro, contrassegnate da un valore in denaro diverso (che cresce di round in round) e che va a costituire il montepremi in palio. In caso di risposta corretta alla domanda relativa alla casella conquistata, la sfera diventa verde e la coppia guadagna la cifra corrispondente a quella casella. In caso contrario, la sfera diventa rossa e la coppia perde tanto denaro quanto è il valore indicato dalla casella.

Le regole di The Wall sono semplici. In ogni puntata gioca una coppia legata da un vincolo familiare o di amicizia. Caratteristiche fondamentali del team: grande affiatamento, fiducia assoluta, ottima cultura generale e voglia di rischiare. Il gioco si sviluppa in tre round , seguiti da una fase finale caratterizzata da una grande novità: la Lucky Ball. Un ultimo lancio che può incrementare enormemente la vincita della coppia oppure azzerarla.

Basato sul format originale The Wall , creato da LeBron James, Maverick Carter e Andrew Glassman, recentemente giunto alla sua sesta stagione negli Stati Uniti su NBC, il game show torna in Italia su Mediaset dopo il successo delle prime due stagioni. Il nuovo adattamento italiano è prodotto da RTI in collaborazione con Fremantle, e con Glassman Media, The SpringHill Company e Universal Television Alternative Studio , con Jessica Otazua come format executive producer.

I concorrenti rispondono insieme alle domande solo nella prima fase di gioco. Nel secondo e nel terzo round, invece, la fiducia reciproca diventa massima perché la coppia viene divisa e uno dei concorrenti viene completamente isolato. Chi resta in studio non sa se il compagno riuscirà a rispondere correttamente alle domande, mentre chi è isolato ignora completamente l’andamento della partita.

Una situazione che accresce ulteriormente la suspense e rende ogni risposta decisiva. Le risposte corrette, infatti, sono essenziali quanto i rimbalzi giusti delle palle sul muro. L’adrenalina cresce al massimo grado nell’ultimo segmento di gioco, fase in cui Max Giusti invierà al concorrente isolato, all’oscuro del montepremi accumulato in studio dal partner, un contratto contenente un’offerta in denaro, che può essere superiore o inferiore a quella accumulata durante il gioco.

Nell’ultima e decisiva fase, la coppia si ricongiunge in studio: il concorrente che ha dato le risposte in isolamento annuncia se ha accettato l’offerta oppure no... e l’altro rivela ciò che hanno vinto o perduto grazie al muro fino a quel momento. Ma ci sarà ancora un’ultima e decisiva sfida, l’inedita incognita della Lucky Ball: un ultimo tiro secco, che può far perdere tutto quanto conquistato davanti al muro, oppure far vincere fino a 100.000 euro in più!

The Wall è uno dei format televisivi di maggior successo a livello mondiale. La nuova edizione italiana è, dopo la Grecia, il secondo adattamento internazionale da quando NBCUniversal Formats ha acquisito la distribuzione globale del format. Con oltre 1.500 episodi prodotti nel mondo, il format è stato adattato in 33 Paesi tra Europa, Asia, Sud America e Medio Oriente, conquistando numerosi riconoscimenti e un ampio consenso da parte del pubblico. Ad oggi, sono 56 le versioni locali commissionate a livello globale. Il format è distribuito in tutto il mondo da NBCUniversal Formats, divisione di Universal Studio Group.

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