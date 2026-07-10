Lunedì 13 luglio, alle 21:00 su Italia 2, il film crossover Lupin III vs Occhi di Gatto in prima visione tv inaugura il ciclo estivo dedicato al celebre ladro gentiluomo nato dalla mente di Monkey Punch.
In questa attesissima pellicola del 2023, trasmessa in chiaro per la prima volta a distanza di tre anni, Lupin e le tre sorelle acrobate si sfidano nel tentativo di accaparrarsi alcuni preziosi dipinti capaci di svelare un mistero del passato.
Il film è interamente realizzato con la moderna tecnica d’animazione CGI tridimensionale.
L'appuntamento con i film di Lupin III prosegue ogni lunedì, per tutta l'estate, sempre alle 21:00 su Italia 2. Dopo Lupin III vs Occhi di Gatto, il 20 luglio è la volta di Lupin III vs Detective Conan, seguito il 27 luglio da Lupin III - vs Detective Conan II - Il film.
Il calendario prosegue il 3 agosto con Lupin e il mago dei computers (Lupin III - Il virus beta), il 10 agosto con Lupin III: Il pericolo è il mio mestiere e il 17 agosto con Chi trova Lupin trova un tesoro.
Il ciclo continua poi il 24 agosto con Lupin III - La partita italiana, il 31 agosto con Lupin III - Addio, amico mio e si chiude il 7 settembre con Lupin III - Prigioniero del passato.
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