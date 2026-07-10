Il film è interamente realizzato con la moderna tecnica d’animazione CGI tridimensionale.

In questa attesissima pellicola del 2023, trasmessa in chiaro per la prima volta a distanza di tre anni , Lupin e le tre sorelle acrobate si sfidano nel tentativo di accaparrarsi alcuni preziosi dipinti capaci di svelare un mistero del passato.

L'appuntamento con i film di Lupin III prosegue ogni lunedì, per tutta l'estate, sempre alle 21:00 su Italia 2. Dopo Lupin III vs Occhi di Gatto, il 20 luglio è la volta di Lupin III vs Detective Conan, seguito il 27 luglio da Lupin III - vs Detective Conan II - Il film.

Il calendario prosegue il 3 agosto con Lupin e il mago dei computers (Lupin III - Il virus beta), il 10 agosto con Lupin III: Il pericolo è il mio mestiere e il 17 agosto con Chi trova Lupin trova un tesoro.

Il ciclo continua poi il 24 agosto con Lupin III - La partita italiana, il 31 agosto con Lupin III - Addio, amico mio e si chiude il 7 settembre con Lupin III - Prigioniero del passato.

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