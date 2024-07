Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio di The Family (titolo originale: Aile)? Scopriamo la trama e le anticipazioni della serie televisiva turca trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family, le trame dal 22 al 26 luglio

Si avvicina il giorno delle nozze tra Devin e Aslan e la donna inizia a capire che Aslan non ha nessuna intenzione di celebrare sobriamente il matrimonio così come avevano concordato. Durante il ricevimento di nozze, Hulya vorrebbe che Cihan rivelasse ad Aslan che lui e Devin stanno agendo alle sue spalle, perché lui sta andando in terapia da lei di nascosto. Ma Cihan facendo leva sul grande amore che lega Hulya ad Aslan riesce a convincerla a rinunciare. Devin, turbata per quanto accaduto durante il suo matrimonio con Aslan, è colta da un improvviso attacco di panico e supplica Turgut di riportarla a casa. Devin incontra segretamente Cihan per capire se Aslan sia capace di uccidere, ma non ottiene una risposta chiara; al contrario, viene avvertita del fascino pericoloso del potere dei Soykan. Aslan convince Devin di non essere intervenuto in aiuto della madre di lei e di non essersi vendicato per l'aggressione a Ekrem, ma la realtà è ben diversa.

