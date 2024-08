The Family, il riassunto della settimana dal 5 al 9 agosto

Ecco cosa è successo negli episodi di The Family andati in onda dal 5 al 9 agosto su Canale 5

Durante le puntate di The Family in onda dal 5 al 9 agosto su Canale 5, Yugmur viene aggredita e portata in ospedale.

Aslan scopre che il suo aggressore è Sehrat, quindi lo denuncia e viene arrestato.

Devin, però, viene a sapere che Sehart è stato rilasciato grazie alla madre di Aslan. Successivamente verrà ucciso dopo essere finito in una trappola di Cihan.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 5 al 9 agosto della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì.

