The Family, il riassunto della settimana dal 26 al 30 agosto

Durante le puntate di The Family in onda dal 26 al 30 agosto su Canale 5, Cihan è distrutto dopo aver visto morire in ospedale la sua compagna Aysel. Dopo essere stato catturato, Aslan riesce ad uccidere Ilyas grazie all'intervento di Cihan. Devin rivela ad Aslan di essere incinta e delle sue preoccupazioni nel crescere un figlio in una famiglia sempre in pericolo come quella Soykan. Aslan litiga con Hulya per avergli nascosto la verità su Cihan, che è in realtà suo fratello adottivo. Colmo di rabbia verso la famiglia Soykan, Cihan si reca nella villa per darle fuoco e per uccidere Aslan. L'intervento a sorpresa di Devin impedisce che succeda il peggio. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 26 al 30 agosto della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. Dal 2 settembre la seconda stagione di The Family sarà disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

