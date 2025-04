Orietta Berti ricorda Papa Francesco: "Lo ameremo per sempre"

Orietta Berti condivide a Verissimo un ricordo di Papa Francesco, che ha conosciuto personalmente. "L'ho incontrato quattro volte: la prima nel 2015 e poi nel 2016 ci siamo proprio incontrati da vicino. Gli regalai un mio cofanetto e lui mi disse, citando Sant'Agostino: 'Chi canta bene prega due volte'. Poi l'ho incontrato nel 2023 e l'anno scorso a maggio in occasione della Giornata Mondiale dei Bambini".

Del Papa, la cantante ricorda: "Era un uomo di una semplicità e un'umiltà uniche. È stato essenziale nel suo ruolo, per questo è amato da tutti e lo ameremo per sempre". Papa Francesco aveva fatto arrivare un regalo a Orietta Berti e al marito Osvaldo Paterlini in occasione dei 50 anni del loro matrimonio, nel 2017. "Abbiamo ricevuto una pergamena per il nostro 50esimo anniversario. Non me lo aspettavo, è stato molto emozionante".