The Family, il riassunto della settimana dal 15 al 19 luglio

Durante le puntate di The Family in onda dal 15 al 19 luglio su Canale 5, Aslan dichiara tutto il suo amore per Devin in occasione della cena per festeggiare il compleanno di Ergun. Particolarmente colpita dal discorso di Aslan, Devin decide di chiedergli di sposarla. L'uomo accetta e, durante una festa tra amici, vede il marito di sua sorella accompagnato da un'altra donna. Hulya, non essendo d'accordo con la scelta che ha fatto suo figlio Aslan, si occupa di far redigere un contratto prematrimoniale con delle clausole molto svantaggiose per Devin. Quest'ultima decide di non firmare il contratto e trova una soluzione per evitare che la maledizione dei Soykan ricada anche su di lei. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 15 al 19 luglio della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE