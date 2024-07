Nell'episodio 13 della nuova fiction turca The Family (Aile), in onda mercoledì 24 luglio, Devin è molto turbata per quello che è successo al matrimonio e ha un attacco di panico. Hulya decide quindi di andare a casa di Devin per convincerla a tornare in villa. Aslan cerca di fare pace con Devin, ma la donna gli chiede di non reagire quando troverà l'uomo che ha colpito Ekrem. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 24 luglio della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya e le reazioni degli spettatori su X. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

