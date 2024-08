Il nuovo episodio della serie turca The Family, in onda mercoledì 7 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'episodio della serie turca The Family (Aile) trasmesso mercoledì 7 agosto su Canale 5, con fatica Aslan accetta di seguire il consiglio di Devin e facendo in modo che Serhat venga arrestato.

Devin cerca di aiutare Yagmur a riprendersi standole vicino; la invita a distrarsi accompagnandola in discoteca insieme ad Aslan, ma per la ragazza non è facile lasciarsi alle spalle quello che è accaduto.

The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

